Чита, 23 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Правительство России по поручению президента Владимира Путина готовит предложения по предоставлению пострадавшим от паводков регионам бюджетных кредитов. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова первого заместителя главы региона Андрея Кефера.

Александр Алтаев ИА REGNUM Вторая волна наводнения в Забайкалье. Агинск

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По его словам, деньги пойдут на оперативное предоставление денежных выплат пострадавшим, возмещение им расходов на проведение текущего ремонта жилья.

Ранее в Минфине Забайкалья сообщали, что на выплаты пострадавшим от паводка жителям края направлено свыше 400 миллионов рублей.

Как сообщало ИА, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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