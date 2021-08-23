Златоуст, Челябинская область, 23 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Челябинской области туристы устроили пожар на территории национального парка «Таганай». Об этом журналистам сообщили в учреждении.

Yarnews.net Лесной пожар

Подъём дыма на Среднем Таганае заметили из Златоуста днём 22 августа. Причиной пожара стал брошенный костёр. Площадь возгорания оказалась небольшой, 0,2 гектара, и его быстро потушили.

Представители нацпарка напоминают гражданам о том, что пользоваться открытым огнём на его территории запрещено. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уже несколько дней стоит аномальная жара.