Туристы подожгли национальный парк в Челябинской области
Златоуст, Челябинская область, 23 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Челябинской области туристы устроили пожар на территории национального парка «Таганай». Об этом журналистам сообщили в учреждении.
Yarnews.net
Лесной пожар
Подъём дыма на Среднем Таганае заметили из Златоуста днём 22 августа. Причиной пожара стал брошенный костёр. Площадь возгорания оказалась небольшой, 0,2 гектара, и его быстро потушили.
Представители нацпарка напоминают гражданам о том, что пользоваться открытым огнём на его территории запрещено. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уже несколько дней стоит аномальная жара.