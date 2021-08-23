В Чувашии определили размер компенсации за изъятие свиней из-за АЧС
Чебоксары, 23 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Из резервного фонда Чувашии выделили средства на компенсацию селянам за изъятие свиней в связи с выявленным очагом африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.
Из резервного фонда правительства республики выделили 1 584 013 рубля 37 копеек. Средства будут направлены на возмещение ущерба гражданам и юридическими лицами из-за изъятия свиней и продуктов животноводства при ликвидации очага АЧС. В том числе в Аликовский район будет направлено 1 455 333 рубля 72 копейки, в Моргаушский район — 128 679 рублей 65 копеек.
Напомним, очаг АЧС свиней был выявлен в Моргаушском районе Чувашии. В зону наблюдения включены территории населенных пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.
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В угрожаемой зоне выплата за изъятое поголовье свиней за 1 кг свиньи в живом весе составит 119 рублей 82 копейки, за 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) — 265 рублей 47 копеек; за 1 кг свинины бескостной — 335 рублей 88 копеек. Всего под вынужденный убой попадают 198 голов свиней в сельхозорганизациях и 20 голов у населения.