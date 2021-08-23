Чебоксары, 23 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Из резервного фонда Чувашии выделили средства на компенсацию селянам за изъятие свиней в связи с выявленным очагом африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

Из резервного фонда правительства республики выделили 1 584 013 рубля 37 копеек. Средства будут направлены на возмещение ущерба гражданам и юридическими лицами из-за изъятия свиней и продуктов животноводства при ликвидации очага АЧС. В том числе в Аликовский район будет направлено 1 455 333 рубля 72 копейки, в Моргаушский район — 128 679 рублей 65 копеек.

Напомним, очаг АЧС свиней был выявлен в Моргаушском районе Чувашии. В зону наблюдения включены территории населенных пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.

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В угрожаемой зоне выплата за изъятое поголовье свиней за 1 кг свиньи в живом весе составит 119 рублей 82 копейки, за 1 кг свинины (кроме бескостного мяса) — 265 рублей 47 копеек; за 1 кг свинины бескостной — 335 рублей 88 копеек. Всего под вынужденный убой попадают 198 голов свиней в сельхозорганизациях и 20 голов у населения.