Чита, 23 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Для скорейшего перехода к вакцинации против гриппа забайкальским студентам рекомендовано сделать прививку «Спутником Лайт». Об этом 23 августа со ссылкой на слова руководителя краевого Роспотребнадзора Светланы Лапы сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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«Нужно прививаться в первые десять дней от начала занятий с тем, чтобы дальше поставить прививку против гриппа. Ситуация с вирусом гриппа в этом году будет непростой», — сказала Светлана Лапа.

Она добавила, что в Забайкальском крае достаточно однократной вакцины «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 23 августа привиты 307 711 человек.

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