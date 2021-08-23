Красноярск, 23 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. За год (в июле 2021 года по отношению к июлю 2020 года) в Красноярском крае цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли на 6%. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в Красноярскстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары к школе

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За указанный период одежда для детей школьного возраста подорожала на 6,7%, детская обувь — на 5,4%.

Значительнее всего подорожали набор фломастеров и чернографитный карандаш (на 9,9% и на 8,4% соответственно). Брюки из полушерстяных тканей и джемпер выросли в цене на 8,1% и на 7,6% соответственно.

Заметно подорожала обувь: кроссовки с верхом из искусственной кожи — на 6,7%; ботинки, полуботинки для школьников — на 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средний набор товаров, необходимых для сбора ребёнка в школу, к началу учебного года в России подорожал в среднем на 4% по сравнению с 2020 годом.

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