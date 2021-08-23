Челябинск, 23 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Челябинской области подвели итоги повторных выборов депутатов советов Первомайского и Коркинского городских поселений. Об этом сообщает облизбирком.

uglowp Выборы

По одномандатному избирательному округу № 7 в Коркниском поселении на выборы пришли 10,12% избирателей. За мандат боролись семеро кандидатов. Победу с результатом 62,15% одержал Андрей Шиленберг от «Единой России».

В Первомайском городском поселении по округу №11 победила также представительница ЕР, Оксана Федосеева. У неё 69,68% голосов избирателей. Явка на выборы там составила 31,96%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 22 августа.