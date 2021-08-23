Чита, 23 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 23 августа привиты 307 711 человек. Такие данные сообщает пресс-служба правительства региона.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Отмечается также, что завершили вакцинацию 261 951 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 654 жителя региона, завершена вакцинация у 981 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 августа в Забайкалье было выявлено 229 новых подтверждённых случаев SARS-CoV-2. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 62 216 забайкальцев.