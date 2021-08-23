Уфа, 23 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. 12 природных пожаров на площади 29,2 га выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Sledcom.ru Лесной пожар

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Сообщается, что огнеборцам удалось ликвидировать десять очагов природных пожаров на площади 65,8 га. При этом в республике продолжают гореть леса в 14 местах на общей площади 433,56 га, в том числе девять очагов лесных пожаров на общей площади 410,16 га удалось локализовать. Не локализованными остаются еще пять лесных пожаров на площади 23,4 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за природного пожара пострадали шесть садовых домов.