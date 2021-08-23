Иркутск, 23 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 23 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4434 человека, причём 56 из них добавили в сводку за минувшие выходные (21−22 августа).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 94 984 человека (+1189 за выходные). Госпитализированы 2719 (-284 за выходные). Выздоровели 80 341 пациент (+907 за выходные).

Ещё 413 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за выходные).

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