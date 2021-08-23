Пхеньян, , 07:17 — REGNUM Возобновить диалог с Вашингтоном призвал Пхеньян спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. Об этом 23 августа сообщает телеканал YTN.

Флаги США и КНДР

Своё заявление Сон Ким сделал по итогам консультаций со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, которые состоялись 23 августа в Сеуле. Сон Ким подчеркнул, что у США нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи, а он сам готов к встрече с северокорейскими представителями «в любое время в любом месте».

Спецпредставитель США уточнил, что в ходе консультаций с Но Гю Доком был поднят вопрос об оказании гуманитарной помощи КНДР. Также Сон Ким пояснил, что начавшиеся 16 августа южнокорейско-американские военные учения являются рутинными, носят исключительно оборонный характер и не предусматривают полевой фазы, так как проходят в форме компьютерного моделирования.

Сон Ким намерен встретиться и с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, прибывшим в Сеул накануне. Ожидается, что спецпредставитель США обратится с призывом к Москве оказать содействие в возобновлении диалога с Пхеньяном.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею