Спецпредставитель США заявил о готовности к переговорам с Северной Кореей
Пхеньян, 23 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Возобновить диалог с Вашингтоном призвал Пхеньян спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. Об этом 23 августа сообщает телеканал YTN.
Своё заявление Сон Ким сделал по итогам консультаций со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, которые состоялись 23 августа в Сеуле. Сон Ким подчеркнул, что у США нет враждебных намерений в отношении Северной Кореи, а он сам готов к встрече с северокорейскими представителями «в любое время в любом месте».
Спецпредставитель США уточнил, что в ходе консультаций с Но Гю Доком был поднят вопрос об оказании гуманитарной помощи КНДР. Также Сон Ким пояснил, что начавшиеся 16 августа южнокорейско-американские военные учения являются рутинными, носят исключительно оборонный характер и не предусматривают полевой фазы, так как проходят в форме компьютерного моделирования.
Сон Ким намерен встретиться и с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, прибывшим в Сеул накануне. Ожидается, что спецпредставитель США обратится с призывом к Москве оказать содействие в возобновлении диалога с Пхеньяном.
Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите в Южную Корею спецпредставителя США по КНДР.