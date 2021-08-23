Уфа, 23 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Шесть садовых домов загорелись в Башкирии из-за природного пожара. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

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Сообщается, днем 22 августа спасатели получили сообщение о том, что в городе Салават в районе стекольного завода с северной стороны начался пожар.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит мусор и сухая трава в ликвидированном садовом обществе.

«По сухой растительности огонь распространился с большой скоростью. Тушение осложнялось ветровой нагрузкой, невозможностью техники подъехать непосредственно к месту пожара (проезды заросшие и перекопанные). Привлекалась специализированная техника для создания противопожарных разрывов, произведена опашка территории», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что вскоре пожар удалось локализовать на площади один га.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пострадали три заброшенных дома и три жилых дома в СНТ Мономер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали пожар на Инзерских зубчатках.