Шесть садовых домов горели в Башкирии
Уфа, 23 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Шесть садовых домов загорелись в Башкирии из-за природного пожара. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Сообщается, днем 22 августа спасатели получили сообщение о том, что в городе Салават в районе стекольного завода с северной стороны начался пожар.
Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит мусор и сухая трава в ликвидированном садовом обществе.
«По сухой растительности огонь распространился с большой скоростью. Тушение осложнялось ветровой нагрузкой, невозможностью техники подъехать непосредственно к месту пожара (проезды заросшие и перекопанные). Привлекалась специализированная техника для создания противопожарных разрывов, произведена опашка территории», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что вскоре пожар удалось локализовать на площади один га.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Пострадали три заброшенных дома и три жилых дома в СНТ Мономер.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали пожар на Инзерских зубчатках.