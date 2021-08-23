Владивосток, 23 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Спасатели Приморского края во время сильного ветра помогли выбраться из моря четверым мужчинам, один-утонул. ЧП произошло на острове Русский во Владивостоке. Сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-центре МЧС региона.

(сс) Herman Rhoids Накрыло волной

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Мужчина прыгнул в море со скалы мыса Тобизина, и выплыть не смог. Когда на поиски его тела были отправлены спасатели, к ним за помощью обратились четверо пловцов. Их вывели на берег, медицинская помощь людям не потребовалась. Тело погибшего мужчины пришлось поднимать, спускаясь со скалы — сильные волны не дали спасателям подплыть к берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Надеждинском районе Приморья 7 августа вблизи берега Углового залива села Прохладное молния убила мужчину. Он находился в лодке и ловил медуз, когда началась гроза.