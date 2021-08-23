Кемерово, 23 августа, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 23 августа, за прошедшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 183 случая, 21 августа — 180 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 37, Кемерово — 35, Междуреченск — 20, Белово — десять, Ленинск-Кузнецкий — десять, Прокопьевск — десять, Юрга — десять, Киселевск — восемь, Полысаево — восемь, Осинники — семь, Калтан — шесть, Мыски — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Беловский МР — три», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 186 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в регионе выявлено 50 448 случаев заражения коронавирусом, 47 593 человека выздоровели, 1098 пациентов скончались.