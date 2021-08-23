Кызыл, 23 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано 15 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, жертвами COVID-19 в республике с начала 2021 года стали 124 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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За минувшие сутки выявлено 94 новых случая заражения коронававирусом, 73 из которых — женщины. В числе заболевших 26 детей в возрасте до 17 лет и 13 человек старше 50 лет. Общее число подтверждённых случаев с 1 января 2021 года достигло 9542.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 641 больной, в тяжелом состоянии находится 155 человека, в средней степени тяжести — 486. Госпитализировано за сутки — 26. К аппарату ИВЛ подключено 22 больных», — добавили в оперштабе.

Занятость коечного фонда опустилась ниже 60%. Всего для лечения ковид-пациентов в регионе развёрнуто 1,1 тыс. коек.