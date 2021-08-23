Новосибирск, 23 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Новосибирске организована доследственная проверка из-за сообщения о том, что женщину с ребёнком незаконно удерживали в автобусе. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Лобачев Владимир Общественный транспорт

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 22 августа женщину с ребёнком незаконно удерживали в автобусе. По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее о конфликте паблику «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала пострадавшая женщина.

«Сегодня ехали из «Меги» с ребёнком на 29-м автобусе, внезапно ребёнку стало плохо, и его стошнило маленько, размером со спичечный коробок. Как раз была остановка, и я сразу решила выйти на свежий воздух, перед этим подбежала к кондуктору и сообщила ему о том, что произошло, и извинилась. Кондуктор схватил меня и не дал выйти, он не выпускал нас еще две остановки, всё это время ребенка рвало, пока нас везли», — пояснила она.

Женщина уточнила, что её с ребёнком увезли на конечную остановку и выпустили только после приезда полиции, которую она вызвала.