Новосергиевский район, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области легковой автомобиль врезался в нефтевоз. Один человек погиб, один человек госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области После столкновения с нефтевозом

ДТП произошло на территории Новосергиевского района. По предварительным данным, на трассе Оренбург-Самара водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не выдержал безопасную дистанцию во время движения. В результате произошло столкновение с нефтевозом, который начал манёвр съезда на другую дорогу.

Водитель легковой машины доставлен в больницу, пассажирка этого автомобиля скончалась на месте.