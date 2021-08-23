Чебоксары, 23 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В рамках федерального статистического наблюдения о состоянии здоровья в Чувашии обследуют 540 домохозяйств. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

В сентябре 2021 года в России состоится выборочное наблюдение среди хозяйств для формирования статистики о гражданах, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физкультурой, имеющих избыточную массу тела, а также о потреблении табака, алкоголя и наркотиков. Полученную информацию используют для оценки эффективности государственных программ с учётом проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

Выборочное наблюдение проводится во всех регионах, всего будет опрошено 60 тысяч домохозяйств. В Чувашии обследуют 540 домохозяйств в 15 муниципальных образованиях, включая семь городов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стартовала сельхозмикроперепись. В Чувашии к работе подключились почти 500 переписчиков, которые проинтервьюируют 353 сельскохозорганизации, 1388 фермеров и предпринимателей, 769 некоммерческих объединений граждан и более 234 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Подробнее: В Чувашии в сельскохозяйственной микропереписи участвуют 500 переписчиков