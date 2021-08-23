Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике с начала пандемии стали 1759 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В стационарах республики в настоящее время лечатся 465 пациентов, у 378 из которых заражение осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 63 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 597 коек: занято — 465, свободно — 132 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,8%», — отметили в штабе.