Кунгур, Пермский край, 23 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Кунгуре Пермского края произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП

По факту смертельной аварии проводится проверка. ДТП произошло вечером 21 августа на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло с фурой «Вольво».

Водитель «Фольксвагена» и двое пассажиров этой машины, в том числе ребенок 2007 года рождения, скончались на месте.