Окинский район, Бурятия, 23 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Окинском районе Бурятии на минувших выходных выпал снег. Местные жители поделились фотографиями заснеженных лугов в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата паблика «ОкаОнлайн» в инстаграме Окинский район Бурятии завалило снегом 21 августа

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«Друзья, август — уже не лето», — прокомментировали авторы сообщества «Ока Онлайн» в инстаграме.

В связи с этим в республике отмечается понижение температуры. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие сутки ночью столбик термометра местами опустится до 3 градуса ниже ноля.