Москва, 23 августа, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода ожидается до конца недели в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. Об этом 23 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

74.mchs.gov.ru Жара

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По словам специалиста, аномально высокая температура воздуха с превышением климатической нормы на 6−9 градусов ожидается в Поволжье. А на Урале, на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях превышение климатической нормы составит 8−11 градусов. Такая жара продержится до конца предстоящей рабочей недели.

В Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха днём составит до +33 градусов, в Омской области столбики термометров поднимутся до отметки +31…+33 градуса, в Свердловской и Курганской областях ожидается жара до +36 градусов, в Башкирии днём ожидается +38…+40 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильной жаре, которая ожидается в Башкирии.