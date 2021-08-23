До новосибирского Шиловского полигона пустили дополнительные автобусы
Новосибирск, 23 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области для удобства жителей Шиловского полигона в тестовом режиме запускают утренний и вечерний рейсы на маршруте №217. Об этом сообщил минтранс региона.
«Минтранс Новосибирской области услышал просьбы жителей, теперь на маршруте №217 появилось два дополнительных рейса. Минтранс региона держит руку на пульсе и оперативно реагирует на поступающие предложения жителей региона», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Дополнительные рейсы с Областной больницы до Шиловского полигона начинают работать сегодня, 23 августа.
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что больше трехсот новосибирских семей в военном городке Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации.
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