Абакан, 23 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Арбитраж Хакасии 30 августа 2021 года начнёт рассматривать иск, ответчиками по которому выступают правительство республики, а также два министерства. Истцом является фермер, который требует от властей назначить нового председателя ликвидационной комиссии лесоводческого госучреждения «Устьбирьлессервис» взамен ранее арестованного, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от Виктора Семенова был подан в конце июля 2021 года. Ответчиками, помимо правительства региона, выступили минприроды и минимущества республики. Все три ведомства — учредители лесоводческого автономного учреждения «Устьбирьлессервис», которое с апреля 2020 года числится в стадии ликвидации.

Вероятно, Семенов, который фигурирует как глава крестьянского (фермерского) хозяйства, является кредитором и заинтересован в ускорении ликвидации госактива, так как от этого зависят и расчёты по долгам. Истец потребовал признать «незаконным бездействия административных ответчиков по созданию новой ликвидационной комиссии АУ РХ «Устьбирьлессервис» и назначению нового председателя ликвидационной комиссии АУ РХ «Устьбирьлессервис» взамен арестованного. Он также требует обязать власти назначить нового главу комиссии и решить вопрос создания новой ликвидационной комиссии.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Устьбирьлессервис» была создана в декабре 1994 года. За эти годы, по открытым данным, она была поставщиком в 15 государственных контрактах на общую сумму более 18 млн рублей.