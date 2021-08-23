Благовещенск, 23 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Амурской области сложная эпидемиологическая обстановка, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых превышен в пять раз. Коронавирусом за прошедшую неделю заразились 944 жителя региона, 10% из них — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приамурью.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уровень заболеваемости COVID-19 по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,7%. Как ОРВИ вирус переносят 77% жителей региона, с пневмонией — 22%, бессимптомно — 1%. Доля заразившихся коронавирусом амурчан старше 65 лет — 17%. Показатель заболеваемости COVID-19 в Амурской области — 120,74 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, всё больше несовершеннолетних жителей Якутии нуждаются в госпитализации из-за вируса COVID-19. Для них в республике откроют специальный стационар.