Ульяновск, 23 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Барышском лесничестве Ульяновской области произошёл лесной пожар. Предположительно причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Лесной пожар в Ульяновской области

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Очаг выявлено в Жадовском участковом лесничества Барышского лесничества днём 20 августа. Общая площадь возгорания составила 0,7 гектара.

В ведомстве отмечают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём: предположительно, возгорание произошло из-за брошенного окурка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лесной пожар был зарегистрировано возле населённого пункта Кузоватово в Кузоватовском районе Ульяновской области. Площадь возгорания составила 0,03 гектара, в тушении участвовал пять человек, также задействованы две единицы техники.