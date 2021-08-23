Ульяновск, 23 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области последнюю неделю ежесуточно выявляется по 290 — 292 случая заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, за последние сутки в регионе официально подтверждено 290 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, что с 14 августа в Ульяновской области лабораторно выявляется каждый сутки от 290 до 292 носителей коронавируса.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 113 117 лабораторных исследований на коронавирус.

Отметим, что в Ульяновской области официально подтверждено 71 743 случая заражения коронавирусом, выздоровел 65 401 пациент, умерли 2227 человек.