Москва, 23 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Цена криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии на короткое время превысила отметку $50 тыс., об этом 23 августа свидетельствуют данные портала Coindesk.

Биткоин и доллар

Рост биткоина на крупнейшей бирже Binance составил 2,7% и по состоянию на 05:42 мск его цена превысила $50 тыс. Позже цена криптовалюты несколько снизилась и составила $ 49,9−49,8 тыс.

Последний раз цена биткоина поднималась выше $50 тыс. 15 мая текущего года. Крупное падение стоимости криптовалюты произошло в конце весны, его цена тогда резко снизилась с 57,7 тыс. до 37,3 тыс. долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии была изъята самая крупная сумма криптовалюты в истории страны. Она составила 8,5 млн австралийских долларов ($6 млн).