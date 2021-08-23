Кызыл, 23 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Дефицит педагогических кадров в школах Тувы по состоянию на 17 августа достиг 260 единиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольшая нехватка кадров ощущается в Кызыле — 59, в Пий-Хемском районе — 39.

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Чаще всего не хватает учителей математики, русского языка и литературы, английского языка и физики. Для решения проблемы в республике разработали программу профессиональной переподготовки на 262 часа для специалистов с высшим образованием.

«Предполагаемые сроки обучения — один год в очно-заочном формате с тремя сессиями и защитой выпускной квалификационной работы. Слушатели должны будут пройти учебную (производственную) практику в течение двух месяцев», — отметили в правительстве.

Курсы будут проходить на базе Тувинского института развития образования и повышения квалификации с января по июнь 2022 года.