Хабаровск, 23 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае спадает возле столицы региона Хабаровска и растёт возле Комсомольска-на-Амуре. Подтоплены 27 жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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Залиты водой 95 придомовых территорий, 1490 дач, 421 земельный участок и 50 отрезков автодорог. Уровни воды находятся выше отметки «опасное явление» между городом Хабаровск и селом Троицкое.

Ожидается, что вода в Амуре будет подниматься до 26 августа возле Комсомольска-на-Амуре, 24−27 августа — возле Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии река Амур затопила 97 жилых зданий, 507 придомовых территорий, 2163 дача и 41 участок региональных автомобильных дорог. Ущерб от паводка предварительно оценивается в 719 млн рублей.