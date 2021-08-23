Кош-Агачский район, Алтай, 23 августа, 2021, 05:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончалась 69-летняя жительница Кош-Агачского района.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 336 пациентов с коронавирусом. Причиной смерти 291 из них стал непосредственно COVID-19, остальные 45 умерли по иным причинам.