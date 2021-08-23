Улан-Удэ, 23 августа, 2021, 05:44 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост заражений коронавирусом опустился ниже ста случаев впервые с начала июня. За минувшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 55 657. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 48 751 человек, в том числе 11 за последние сутки. В списке контактных лиц числятся около 8,4 тыс. жителей.