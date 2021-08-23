Вашингтон, 23 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Более 97 тыс. домов остались без энергоснабжения из-за урагана «Генри», обрушившегося на восток США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 23 августа на портале poweroutage.us.

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Первым на пути урагана оказался штат Род-Айленд, здесь без электричества остались 69,9 тыс. домов, в соседнем штате Коннектикут энергоснабжения лишились жители 27,4 тыс. домов. По данным телеканала NBC, в Род-Айленде все мосты закрыли для движения автотранспорта, а по многие автодороги штата оказались подтоплены, проехать по ним невозможно.

В штате Нью-Джерси меньше чем за сутки выпало около 200 мм осадков, а в штате Нью-Йорк количество осадков в Центральном парке и аэропорту имени Джона Кеннеди превысило все рекордные значения. В ряде округов штата Нью-Йорк был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Генри» обрушился на восток США, скорость отдельных порывов ветра в его эпицентре составляет 27 м/с.