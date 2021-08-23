Екатеринбург, 23 августа, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара возле Екатеринбурга в районе озера Глухое достигла уже 240 га. Такую информацию на 22 августа распространил областной департамент информполитики.

Yarregion.ru Лесной пожар

На месте ЧП увеличена группировка средств и сил МЧС и авиалесоохраны. Борьба с огнём продолжается. Также приняты меры для обеспечения безопасности населения. Так, ранее были эвакуированы садоводы из товарищества «Мирный».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар бушует с 17 августа. Изначально его площадь составлялаа 9 га, затем она выросла до 40 га.