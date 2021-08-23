Благовещенск, 23 августа, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Амурской области дома освобождаются от воды. За выходные количество подтопленных жилых зданий снизилось с 172 до 85, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Krskstate.ru Последствия паводка

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Дома залиты водой в сёлах Благовещенского, Архаринского районов и в пригороде столицы региона Благовещенска. Подтоплены девять участков дорог, семь сёл отрезаны от сообщения с другими населёнными пунктами. В пунктах временного размещения находится 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, населённые пункты Амурской области топит в течение всего лета. От подтоплений в основном страдают жители разных территорий Приамурья, но есть и те, где вода зашла в дома дважды за это лето.