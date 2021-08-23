Биробиджан, 23 августа, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В Еврейской автономии топит всё больше домов. Вода зашла в 97 жилых зданий, самая сложная ситуация — в Смидовичском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства ЕАО. В подтопленных домах живут 215 человек, в том числе 41 ребёнок.

Вадим Кофман, krskstate.ru Паводок в Канске

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В селе Ленинское Ленинского района ЕАО подтоплены детско-юношеская спортивная школа, сельхозтехникум, районная больница, средняя школы и два детских сада. Также в Еврейской автономной области залиты 507 придомовых территорий, 2163 дача и 41 участок региональных автомобильных дорог протяженностью 19 044 метра. Ущерб от паводка предварительно оценивается в 719 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Смидовичского района Максим Шупиков 20 августа ушёл в отставку. Оставить должность ему предложил глава региона Ростислав Гольдштейн, увидев, что его поручения не исполняются должным образом.