Якутск, 23 августа, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В лесах Якутии продолжают тушить 50 возгораний. За сутки лесопожарные, добровольцы и сотрудники МЧС ликвидировали 15 очагов площадью 440 тысяч га, окружили минерализованной полосой — 11, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Обнаружен один новый пожар, его площадь — 53 га. Возгораний, которые бы несли угрозу сёлам региона, нет. Леса горят в 10 километрах от пяти населённых пунктов, три из этих пожаров — локализованы. Авиацию с водосливным устройством планируется применять возле сёл Эльдикан и Петропавловск Усть-Майского района республики, а также в природном парке Ленские столбы.

По данным ФГБУ «ЯУГМС», чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности сохраняется в Амгинском, Усть-Майском, Алданском и Томпонском районах, IV класс — в Эвено-Бытантайском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии и Иркутской области действует режим ЧС межрегионального уровня.