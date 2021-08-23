Мехико, 23 августа, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате взрыва с последующим пожаром на нефтедобывающей морской платформе в Мексиканском заливе. Об этом 23 августа сообщила мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex в своём Twitter.

Niklas Freidwall Взрыв

По данным корпорации, на настоящий момент известно о пяти пострадавших. Им оказывается медицинская помощь в больнице города Сьюдад-дель-Кармен в мексиканском штате Кампече. Погибших в результате ЧП нет.

Пожар на платформе E-Ku-A2 производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap был взят под контроль в 16:30 по местному времени. В корпорации уточнили, что причины произошедшего будут определены в ходе внутреннего расследования обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром, который произошёл на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе, расположенной примерно в 100 км от побережья штата Кампече.