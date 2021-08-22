Ницца, Франция, 23 августа, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Футболисты «Марселя» отказались продолжить матч с «Ниццей», прерванный из-за массовой драки, даже несмотря на угрозу технического поражения. Об этом 22 августа сообщает радиостанция RMC Sport со ссылкой на президента «Марселя» Пабло Лонгорию.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«То, что произошло сегодня, совершенно неприемлемо. Главный арбитр матча тоже не хотел возобновлять матч, но лига решила наоборот. Это неприемлемо для нас, поэтому мы решили не возобновлять матч и вернуться в Марсель сегодня вечером», — пояснил Лонгория.

Решение футболистов поддержал и мэр города Марселя Бенуа Паян. В своём Twitter он написал, что гордится командой и полностью поддерживает решение игроков «не участвовать в этом маскараде». По мнению мэра, в создавшейся ситуации, когда безопасность не была обеспечена должным образом, матч никогда не должен был быть возобновлён.

В свою очередь, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер назвал решение гостей «разочарованием» и отметил, что такое поведение ему непонятно. Как заявил Ривер, он лично говорил со службой безопасности и с болельщиками и его уверили, что проблем не будет.

Согласно регламенту французской лиги, если матч не будет продолжен, то команде «Марсель» грозит техническое поражение со счётом 0:3.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке между болельщиками и футболистами во время матча «Ницца» — «Марсель» на стадионе в Ницце. Беспорядки начались после того, как футболист «Марселя» Димитри Пайет бросил на трибуны бутылку, которая прилетела в него из толпы болельщиков в момент, когда Пайет выполнял угловой удар.