Ницца, Франция, 23 августа, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Матч третьего тура чемпионата Франции «Ницца"-"Марсель» был прерван из-за нападения болельщиков на футболистов, игра проходила на стадионе в Ницце. Об этом 22 августа сообщает портал Get French Football News.

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Беспорядки начались после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил в толпу болельщиков бутылку, которая ранее прилетела с трибун на поле. Возмущённые поступков Пайета болельщики прорвались на поле и устроили массовую потасовку.

По предварительным данным, в результате столкновений пострадали три футболиста «Марселя» и как минимум один из болельщиков. Матч был прерван, счёт встречи составил 1:0 в пользу команды хозяев.