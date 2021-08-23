Москва, 23 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Ежегодная аудитория образовательной программы «НКО Лаб» превышает семь тысяч человек. Об этом 23 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Указанная программа реализуется в города с 2016 года при помощи сети коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Эти меры помогают авторам и участникам социально ориентированных проектов проходить профессиональное обучение.

«Ежегодная аудитория «НКО Лаб» превышает семь тысяч человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. С начала этого года обучение завершили уже более пяти тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Сейчас особенно популярны занятия, посвященные цифровизации в работе НКО и продвижению в соцсетях», — сказала Сергунина.