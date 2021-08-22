Самара, 23 августа, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Спор за земельный участок площадью 3,2 гектара дошёл до суда. Самарский арбитраж 7 сентября 2021 года рассмотрит претензии к министерству лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Компания «Горнолыжный комплекс» требует передать ей на 49 лет лесной участок в аренду без торгов, передаёт ИА REGNUM.

Горные лыжи

Иск от ООО к министерству поступил в конце июля 2021 года. Дело приняла судья Рагуля. Истец требует признать незаконным отказ министерства от 27 июля 2021 года в предоставлении без проведения торгов в аренду лесного участка площадью 3,2 гектара и обязать вынести решение о заключении договора аренды на новый срок.

По данным публичной кадастровой карты, участок расположен в Волжском районе на территории Волжского и Самарского лесничеств. По документу разрешённое использование — для осуществления рекреационной деятельности, кадастровая стоимость — 15,296 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец создана в апреле 2000 года. Её владельцы — директор Павел Савинов, Владимир Киценко и АО «Самарский горнолыжный курорт». Фирму связывали семь госконтрактов со спортивной школой олимпийского резерва №1, которая работает как госучреждение Самарской области. Общество фигурирует на одном из сайтов как собственник горнолыжного курорта в 30 минутах езды от Самары. Уточняется, что в комплексе работает девять трасс и сноу-парк.