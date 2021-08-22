Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 сентября 2021 года планирует начать рассмотрение иска управления Росрыболовства к комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности региона. Претензии к последнему связаны с требованием о возмещении ущерба водному объекту, но детали пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

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Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подало иск в конце мая 2021 года. Дело приняла судья Карманова. Известно лишь то, что ведомство требует возместить вред, но сумма и детали ещё неизвестны.

Это не единственный спор между сторонами в арбитраже. Так, 31 августа 2021 года судья Константинова рассмотрит схожее требование по иску, поданному в июне 2021 года. Сумма вменяемого ущерба оценивается в 414 057,6 рубля.

А в сентябре 2020 года комитет по суду обязали возместить вред «причиненный водным биоресурсам озера Долгое в связи с осуществлением деятельности в рамках проекта «Восстановление западного фрагмента оз. Долгое (территория, ограниченная ул. Долгоозерная, пр. Королева и ул. Ольховая)», в натуре». До 1 января 2022 года комитет должен единовременно выпустить в Ладожское озеро 6876 штук сеголеток озерного сига навеской от 15 г. По этому спору на претензии ведомства ответчик заявлял, что работы по проекту проводились в 2013—2014 годы и «расходы на проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания не были включены в смету расходов на проведение работ по неустановленной причине».