Москва, 23 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 сентября 2021 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны РФ к АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самарской области. С ответчика, который участвует в создании космических аппаратов, требуют более 2,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Исковое заявление в суд было подано 9 августа 2021 года, а 12 августа дело приняла судья Анушкина. В споре речь идёт «о взыскании 2 441 951 640,61 рубля по контракту №1 420 187 312 071 020 111 724 544/3/2/1/12−14-ДГОЗ от 27.08.2014 года».

Компания-ответчик входит в дивизион госкорпорации «Роскосмос». Предприятие производит ракеты-носители и космические аппараты, а также катера и мотолодки, в том числе рейдовый разъездной катер. По открытым данным, АО выступало поставщиком более 200 госконтрактов на общую сумму свыше 157 млрд рублей, а также заказчиком более 4,5 тыс. контрактов на более чем 62 млрд рублей.