Киев, 23 августа, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского возобновил свою работу после сбоя. Онлайн-представительство украинского лидера 23 августа стало доступно для пользователей в полном объёме.

Взлом

Сайт стал недоступен примерно с 23:00 мск 22 августа, при переходе на него ресурс не отвечал на запросы пользователей. В это время на сайте публиковались выдержки из интервью с Зеленским, а также указы президента Украины об ограничениях доступа к российским информационным ресурсам.

Администрация президента на настоящий момент не дала никаких комментариев относительно причины сбоя.

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