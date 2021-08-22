Мехико, 23 августа, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Взрыв с последующим пожаром произошёл на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha в Мексиканском заливе. Об этом 22 августа сообщило местное издание Codigo Veracruz.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Платформа принадлежит компании Pemex и находится в нефтеносном районе Кампече. Уточняется, что взрыв произошёл в в центре распределения нефти и газа на другие объекты. Информация о возможных пострадавших не поступала.

В компании Pemex информацию о взрыве не подтвердили. Морская нефтедобывающая платформа Ku-Alpha является частью крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших месторождений нефти в Мексике, его запасы оценены специалистами в 4,9 миллиарда баррелей. Каждые сутки тут добывают около 640 тысяч баррелей нефти.

В начале июля на платформе Ku-Charly произошёл подводный пожар, который был оперативно ликвидирован.

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