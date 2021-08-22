Штат Теннесси, США, 23 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб, ещё более 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в американском штате Теннесси. Об этом 22 августа сообщил местный телеканал WKRN.

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Больше других пострадал от наводнения округ Хамфрис. По данным полиции округа, пропавшими без вести здесь числится 51 человек. Поисково-спасательная операция в округе продолжается.

Президент США Джозеф Байден в своём обращении к нации выразил соболезнования семьям, потерявшим родных и близких в результате наводнения. Глава государства заявил, что администрация окажет любую помощь местным властям в «этот ужасный момент».

Округ Хамфрис расположен примерно в 100 км от административного центра штата Теннесси, города Нэшвилл. Сильные ливни обрушились на штат Теннесси 21 августа, за короткое время здесь выпало рекордное количество осадков. Были затоплены автодороги, нарушена работа связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших в результате наводнения в американском штате Теннесси.