Киев, , 23:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в силу санкции против депутата Верховной рады Андрея Деркача и ряда человек, в отношении которых Вашингтон ранее принял ограничительные меры. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса главы государства.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в документе.

Кроме того, Зеленский ввел ограничительные меры против бывшего украинского дипломата в США Андрея Телиженко и политического консультанта Константина Килимника.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа СНБО Украины ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда физических и юридических лиц, включая супругов Шарий и Игоря Гужвы, главного редактора оппозиционного издания «Страна».

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