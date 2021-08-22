Нижний Новгород, 22 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В Нижегородской области столкнулись сразу три транспортных средства. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 22 августа на Казанском шоссе в Нижегородском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали девять человек (ребенок и восемь взрослых).

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, — отметили в ГУ МЧС. — В результате ДТП … пострадали девять человек».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в июне на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области в результате столкновения транспортных средств погибли три человека и еще один пострадал.