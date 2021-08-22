Киев, , 23:27 — REGNUM Нежелание многих лидеров западных стран участвовать в форуме «Крымская платформа» объясняется тем, что они якобы боятся Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют, — сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина». — Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию».

Он добавил, что «Европа боится Россию, это нужно признать, и это нормально».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Киеве должен состояться саммит «Крымская платформа», организованный Украиной. Ожидается, что на форуме будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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