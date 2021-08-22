Киев, 22 августа 2021, 23:27 — REGNUM Нежелание многих лидеров западных стран участвовать в форуме «Крымская платформа» объясняется тем, что они якобы боятся Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что «Европа боится Россию, это нужно признать, и это нормально».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Киеве должен состояться саммит «Крымская платформа», организованный Украиной. Ожидается, что на форуме будет обсуждаться вопрос о том, как «вернуть» Крым Украине.
Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.
По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.
Читайте также: Меркель сообщила, кто будет представлять ФРГ на форуме «Крымская платформа»